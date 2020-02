Bolsonaro encerra greve de entrevistas com a imprensa

O presidente Jair Bolsonaro encerrou a greve de conversas com jornalistas em frente ao Palácio do Alvorada nesta quinta-feira (13). Inicialmente, Bolsonaro disse que falaria só sobre a Amazônia, mas acabou respondendo a questionamentos de outros assuntos. Um dos temas foi a reforma administrativa, que ele afirmou que deve enviar ao Congresso na próxima semana.

“Está muito tranquila a reforma. Ela não vai mexer nos direitos dos atuais servidores, inclusive na estabilidade. Quem é servidor continua com estabilidade sem problema nenhum. As mudanças que serão propostas ao Congresso valeriam para os futuros servidores. Algumas categorias estabilidade, uma diferenciação porque tem que ter, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Forças Armadas. Receita Federal…”, afirmou.

Casa Civil e Cidadania

Sobre a possível dança das cadeiras nos ministérios da Casa Civil e Cidadania, o presidente não fez comentários. Disse que, se mudar alguma coisa, sairá no DOU (Diário Oficial da União).

Ele elogiou o general Braga Netto, cotado para assumir o lugar de Onyx Lorenzoni na Casa Civil. “O Braga Netto eu conheço há algum tempo, me dou bem com ele, ganhou uma projeção muito grande, numa situação complicadíssima, naquela intervenção do Rio de Janeiro. É um homem cotado pra qualquer coisa”, falou.

(Texto: Poder 360)