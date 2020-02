Site permite sugestões para deixar 14 de julho mais atrativa

Como parte do trabalho de consultoria da empresa Place for Us, contratada pelo Sebrae dentro do Programa Reviva Campo Grande, foi lançada nesta quarta-feira (12) a plataforma digital Viva 14. No site o internauta é convidado a compartilhar sua ideia para transformar a Rua 14 de Julho, requalificada como local mais vibrante e com mais vida.

Para contribuir com a cidade, basta acessar o site e deixar a sua ideia para revitalizar a principal rua de comércio de Campo Grande. O Viva 14 é um movimento que nasce com o objetivo de transformar a via. “Queremos dialogar com as pessoas que moram, trabalham, visitam e passeiam pela 14 de Julho”, reforça o consultor Caio Esteves.

Com base nesse levantamento, a consultoria vai elaborar um documento com diretrizes do que pode ser feito na rua 14 de Julho. Esses dados serão repassados à Prefeitura Municipal para servir de norteamento de novas ações.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da assessoria)