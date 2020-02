Prefeitura e Governo oficializam eventos do Carnaval 2020

As festividades carnavalescas de Campo Grande, com o apoio da Fundação de Cultura do Governo de Mato Grosso do Sul, lançaram na terça-feira (11) a programação dos blocos de rua e desfiles das escolas de samba entre os dias 22 e 25 de fevereiro.

O agito começa no sábado (22), com o Cordão Valu. A concentração está marcada para às 14 horas na Esplanada Ferroviária, na esquina das ruas Calógeras e General Melo.

No mesmo dia começa o Morena Folia que vai até o dia 25 na Avenida Fernando Corrêa da Costa, entre a Rua 14 de Julho e a Avenida Calógera. O espaço contará ainda com o bloco Capivara Blasé, que mantém os foliões animados durante a noite dos dias 23 e 25.

No domingo (23) os vinte blocos oficiais da Ablanc (Associação de Blocos e Cordões Carnavalescos) desfilam na Avenida Fernando Correa da Costa, a partir das 18 horas. O evento contará com estrutura completa para quem for curtir a festa, sempre com entrada gratuita.

Desfiles

Os desfiles das agremiações de Campo Grande começam na segunda (24) e quem abre a festa é a Escola Mirim Herdeiros do Samba, a partir das 19 horas, na Passarela do Samba localizada na Avenida Alfredo Scaff, ao lado da Praça do Papa.

Em seguida entram na avenida as escolas Unidos do Aero Rancho, Unidos do Cruzeiro, Cinderela Tradição do José Abrão e Unidos do São Francisco.

O último dia de desfiles é na terça (25) e o agito dos foliões fica por conta das escolas de samba Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho, Deixa Falar e Os Catedráticos do Samba.

(Texto: João Fernandes com assessoria)