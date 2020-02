MS têm três em fase principal em Open de Vôlei de Praia

Os jogos da 5ª etapa do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia começaram a movimentar a arena montada na Praia da Pajuçara, em Maceió (AL), na manhã desta quarta-feira (12). Durante o dia, os meninos passaram pelo pré-qualifying e qualifying, que contou com a participação de três duplas sul-mato-grossenses. Uma delas venceu todas as partidas e segue na competição.

No horário do almoço, Miguel (MS) e Jeferson (CE) ganharam de Lohan (PR) e Vilsomar (PR) por 2 sets a 0 (21×15/21×13). A segunda partida foi um pouco mais suada para a dupla do Estado. Iniciaram em desvantagem, por 21×16, mas se recuperaram e empataram no segundo tempo com 21×13. No set de desempate, fizeram 15×11 e conseguiram a vitória de virada.

Outras duas duplas ficaram para trás. Jean e Thiego (PB) fizeram apenas um jogo e perderam para Maicon (BA) e Hugo (GO), por 2 sets a 0 (13×21/14×21). Os jovens sul-mato-grossenses Carlos e Tonny, de 18 anos, arriscaram um espaço na categoria, mas não conseguiram avançar para a próxima fase.

Na primeira partida, fizeram 1 set (25×23) em cima dos baianos Tiago e Ícaro. Em seguida, perderam o jogo contra Mateus (PB) e Robson (RN) por 2 sets a 1 (16×21/21×18/16×18). Contudo isso não abala a dupla, que se consagrou campeã masculina no Circuito Brasileiro Sub-19, que aconteceu na Capital alagoana, semana passada.

O presidente da FVMS (Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul), a participação serviu como experiência para a carreira deles, que começou há pouco tempo. “São garotos que disputam o circuito nacional desde o ano retrasado e já adquiriram experiência nessas competições, então é o momento deles desfrutarem do ápice. No adulto eles ainda estão adquirindo essa experiência”, diz.

Nesta quinta-feira, Saymon (MS) e Arthur (PR) entra em quadra as 9h30 (MS), contra os baianos Adelmo e Moisés. Em seguida, as 10h20 (MS), Miguel e Jeferson jogam contra George (PB) e Andre (ES) e Arthur (MS) e Adrielson (PR) enfrentam Lipe (CE) e Rafa (PR).

Danielle joga no qualifying para se juntar à Victoria e Talita

No feminino, também na quinta-feira, quem busca uma vaga na fase de grupos é Danielle, que joga pela segunda vez ao lado da carioca Ritinha. Na etapa anterior, em João Pessoa (PB), elas passaram de fase mas perderam as duas partidas do dia seguinte. Elas enfrentam Maria Clara (RJ) e Larissa (CE), as 7h (MS), na quadra de areia principal.

Elas são as únicas representantes femininas que entraram para o qualifying nesta etapa. O professor Madrugada explica que é basicamente uma questão de logística.“A tendência é aumentar o quantitativo de participantes, mas eles esbarram na questão do patrocínio. São competições feitas longe, grande parte no Nordeste, e os valores são altos. Quando as etapas se aproximam do Centro-Oeste conseguimos mais participantes”, fala.

O torneio conta com 24 duplas em cada gênero na fase de grupos e é a quinta de sete etapas da temporada 19/20. A fase acontece entre hoje e amanhã (14) e terá a participação de representantes do Estado. Pelo feminino jogam Victória e Danielle (caso passe pelo qualifying) e Talita, federada por Alagoas.

Três nomes de Mato Grosso do Sul já subiram ao pódio em Maceió. Beijamin e o cearense Márcio, em 2001, Talita e a pernambucana Maria Elisa, em 2009, e Álvaro e Saymon, na temporada 16/17.

*Confira mais na edição de 13 de fevereiro do jornal O Estado MS

(Texto: Danielle Mugarte/Publicação no site de Lyanny Yrigoyen)