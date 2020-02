Manu Gavassi se recusa a gravar recado para Hadson

Nesta quarta-feira (12) a cantora Manu Gavassi, uma das participantes do BBB20, foi ao confessionário e se recusou a gravar um recado para Hadson, eliminado no paredão na última terça-feira (11) com 79,71% dos votos.

Após ir ao confessionário para gravar o Raio-X, uma voz da produção solicitou que Manu enviasse uma “mensagem ao participante eliminado ontem”. Ela então respondeu. “Não quero. Não tenho o que mandar”.

A voz da produção prosseguiu. “Olhando para a câmera à sua frente, em 4… 3… 2… 1…”. No entanto, Manu Gavassi se levantou e saiu do confessionário sem dizer nada. Em conversa com Ivy e Pyong Lee, posteriormente, ela explicou sua atitude.

“Eu não sei o que aconteceu. Não sei a gravidade da situação para colocar minha imagem ali falando qualquer coisa para uma pessoa que eu não faço a menor ideia da gravidade da situação. Falei que não vou gravar, não me sinto confortável”.

“A gente, que já lida com a imagem, tem uma outra percepção disso. Para eu me posicionar a respeito de alguma coisa, quero ter certeza do que aconteceu e a gravidade da situação. Não quero falar de qualquer coisinha que aconteceu aqui na casa, me sinto extremamente desconfortável”, concluiu.

Quando vc entende o significado: NÃO SOU OBRIGADA A NADA Manu representando os 79% das pessoas que eliminaram o Hadson. Big boss #BBB20 #BBB2020 pic.twitter.com/mQgvKC4dJS — Jessica Fernanda (@Jessyjf1991) February 12, 2020

Manu explica porque não quis gravar o vídeo pra hadson PROTAGONISTA SIM

#BBB20 #REDEBBB pic.twitter.com/WL3gP5JhQ9 — Bigbrodi (@Bigbrodibrasell) February 12, 2020

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da IstoÉ)