Daniel Alves tem carro roubado de dentro do estacionamento

O lateral Daniel Alves, do São Paulo, teve o carro roubado na noite de terça-feira (11) no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital de São Paulo. Um ladrão rendeu funcionários do estacionamento onde o veículo Mercedes Benz havia sido deixado e fugiu do local.

Após o carro ter sido roubado, Daniel Alves registrou boletim de ocorrência de furto no 14º Distrito Policial, em Pinheiros. Os funcionários e o dono do estabelecimento já foram ouvidos pela polícia para receber informações do autor do crime. Também já foram colhidas imagens do circuito de câmeras de seguranças do local.