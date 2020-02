Chumbo do BBB20 vence campeonato mundial de ondas gigantes

Na última terça-feira (11) Lucas Chumbo, 24, primeiro eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 2020, venceu o campeonato de ondas Gigantes em Nazaré, Portugal, ao lado do parceiro Kai Lenny. Os dois ganharam a competição como melhor time do evento.

Em vídeo para o Encontro com Fátima Bernardes, exibido nesta quarta (12), o surfista comentou sobre a vitória logo após sua participação no reality show. “Muito feliz em ter dado tempo de tudo. O BBB foi uma semana para me preparar e competir com o meu parceiro”, afirmou.

Chumbo também contou estar feliz em poder representar o Brasil mundialmente. O surfista saiu do Big Brother Brasil no dia 28 de janeiro, com 75,54% dos votos, após enfrentar o paredão com Bianca Andrade, Boca Rosa.

No surfe desde criança, Chumbo está há três anos no top três mundial da categoria e levou o prêmio de melhor performance na última edição do desafio Gigantes em Nazaré, realizado em Portugal.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Esporte ao Minuto)