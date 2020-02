Desafio da rasteira pode levar à morte

Uma brincadeira chamada de “quebra-crânios” ou “desafio das rasteira” pode trazer graves consequências para aqueles que estão praticante a atividade em todo o País.

Os vídeos que viralizaram na internet nos últimos dias mostram jovens sendo derrubados durante a ‘brincadeira’, mas isso pode causar danos como traumatismo craniano, paralisia e até levar à morte.

A ‘brincadeira’ é feita em trios, e a pessoa que está no meio é derrubada após pular, caindo de costas para o chão e batendo o corpo no solo, recebendo grande impacto na cabeça e coluna. A maioria dos jovens não sabe que será derrubada, e os colegas que causam a queda fazem com a intenção de rir do choque.

Em novembro de 2018 a primeira vítima fatal da ‘brincadeira’ foi uma adolescente de 16 anos, na cidade de Mossoró, no Rio Grande Norte. Ela teve traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da IstoÉ)