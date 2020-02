Jovem tenta assaltar conveniência e é baleado por balconista

Suspeito teria combinado roubo com comparsa por meio de uma rede social

Um jovem de 20 anos acabou baleado por um balconista após tentar assaltar uma conveniência na noite desta segunda-feira (10), no Bairro Los Angeles, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, o jovem estava acompanhado de um comparsa de 19 anos. Os dois teriam combinado o assalto por meio de uma rede social e alegaram que precisavam de dinheiro.

Conforme a ocorrência policial, eram 22 h quando os rapazes entraram no estabelecimento, momento que o balconista de 55 anos observou que um deles sacou uma arma de fogo em direção a ele.

Segundo a polícia, o balconista pegou um revólver e atirou várias vezes contra a dupla que desistiu do assalto e fugiu deixando no local uma motocicleta. O proprietário do estabelecimento apresentou o certificado de registro da arma.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, policiais fizeram rondas na região e encontraram o jovem de 19 anos. Ele confessou a tentativa de assalto e foi preso. Momentos depois, o outro jovem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário ferido por um tiro na coxa esquerda. Ele recebeu voz de prisão e por conta dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa.

Conforme a polícia, a arma do crime, que segundo os jovens foi jogada em um matagal, ainda não havia sido localizada. Ambos vão responder pelo crime de roubo e o caso registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Ponta Porã Informa)