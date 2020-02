Dois vão presos após estuprarem adolescentes em Angélica

No último final de semana, dois homens, de 22 e 28 anos, foram presos após serem suspeitos de estuprarem duas adolescentes, ambas de 13 anos, em Angélica, cidade distante a 301 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Nova News, o primeiro caso foi descoberto pelo Conselho Tutelar na manhã de domingo (9), que acionou a equipe policial militar após ter recebido denúncia de que uma adolescente estava fora de casa desde o início da manhã, e que ela teria sido vista conversando com um rapaz, de 28 anos, que trabalha no parque de diversões.

No local, encontraram a menor, que confirmou que estava desde a manhã naquele quarto, acompanhada de um homem de 28 anos de idade. Os policiais voltaram ao parque e, diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as investigações e providências.

No mesmo dia, após várias conversas numa rede social, o rapaz, de 22 anos, convenceu outra adolescente a encontrá-lo e manter relação sexual. A vítima foi até a casa do rapaz e estuprada.

Após suspeitas da mãe da adolescente, os militares foram até a casa do suspeito e encontraram sangue no local. Logo depois, o dono do imóvel foi preso e o crime foi registrado como estupro de vulnerável na Delegacia de Polícia Civil de Angélica.