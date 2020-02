Filho de Pelé diz que pai está triste e com dificuldades de andar

Edson Arantes do Nascimento, atualmente com 79 anos, tem tido muita dificuldade para se locomover, o que tem causado constrangimento e depressão, revelou Edinho, filho do Rei, em entrevista ao site “GloboEsporte.com”.

Edinho, que atualmente trabalha como coordenador técnico e de desenvolvimento das categorias de base do Santos, disse que ele não consegue andar normalmente, somente com andador.

”Ele fica constrangido, não quer sair, se expor, estar na rua, fazer praticamente nada que tenha que sair de casa. Está muito acanhado, recluso.” Ainda na entrevista, Edinho revelou que Pelé não realiza as sessões de fisioterapia como deveria e que essa é a “bronca” atual.

Segundo seu filho, ele está bastante fragilizado em relação à mobilidade. ”Ele fez o transplante do quadril e não realizou a reabilitação adequada, ideal. Então, ele está com esse problema, que acaba acarretando uma certa depressão. Imagina, ele é o rei, sempre foi uma figura tão imponente e hoje ele não consegue mais andar direito. Ele fica muito acanhado, muito constrangido, mas está bem tirando isso e a natureza da idade e tudo mais.” Completou Edinho.

(Texto: João Fernandes com Lance!)