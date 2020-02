Cassems lança Campanha de Prevenção da Gravidez na Adolescência

Nesta quinta-feira (13), às 15h, a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) lança a campanha de prevenção da gravidez na adolescência, alusiva à semana nacional de prevenção à este fenômeno.

Na mesa, estarão o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, e médicos especialistas do assunto. O evento acontece no anfiteatro do Hospital Cassems Campo Grande e, às 17h, haverá uma mesa de debates sobre prevenção e conscientização da gravidez na adolescência.

No Brasil, o fenômeno da gravidez na adolescência apresentou uma queda nas últimas décadas. Hoje, segundo pesquisa de 2018 da OMS (Organização Mundial da Saúde), a taxa de adolescentes grávidas é de 62 para cada grupo de mil jovens, com idades entre 15 e 19 anos, dado ainda considerado alto, visto que a média mundial é de 44 a cada mil.

(Texto: João Fernandes com assessoria)