Brasil será o 4º maior produtor de petróleo em dez anos

Nesta terça-feira (11) o ministro Bento Albuquerque, da Minas e Energia, disse que em 10 anos, o Brasil passará da 6ª para a 4ª posição no ranking de países que mais produzem petróleo. A estimativa consta no Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 e o documento foi divulgado pela pasta hoje.

O setor energético deve receber R$ 2,34 trilhões em uma década, sendo R$ 1,9 trilhão vindos do petróleo, gás natural e biocombustíveis. O restante, de geração centralizada ou distribuída de energia elétrica e linhas de transmissão.

Bento Albuquerque disse que o plano é fundamental para traçar planejamento ao setor, que passa por uma transição mundial. O Ministério de Minas e Energia estima que a população brasileira vai crescer, em média, 0,6% ao ano até 2029, atingindo 224 milhões ao final da década.

Além disso, a área técnica projeta crescimento econômico médio de 2,9% por ano, sendo 2,2% de expansão do PIB per capita ao ano. O país terá que produzir 5,5 milhões de barris de petróleo por dia, sendo que o pré-sal será responsável por 77% do total.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações Poder360)