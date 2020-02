Alerta: Linhas de ônibus passam por mudanças de Itinerários

As linhas de ônibus estão passando por mudanças em toda Capital, a prefeitura promete reduzir a espera dos usuários e aumentar a frequência dos ônibus. As alterações estão ocorrendo desde semana passada, embasadas em uma pesquisa de Origem e Destino, realizada entre os meses de novembro e dezembro, com mais de 62 mil pessoas.

Nesta terça-feira (11), a linha 515 (Dahma) iniciou uma viagem partindo do Terminal Guaicurus, às 5h28. Importante frisar que apenas neste horário a linha 515 vai sair do Terminal Guaicurus, passando pelo Ponto de Integração Hércules Maymone.

Na linha 105 haverá alteração no itinerário a partir desta quarta-feira (12), por solicitação dos usuários para atendimento à Emei Varandas do Parque. Anteriormente, a linha passava somente no sentido Terminal-Bairro, e agora, também passará no sentido Bairro-Terminal, atendendo tanto quem está indo para a Emei, quanto quem está voltando. O mesmo ocorre com a linha 114, que terá alteração no itinerário por igual motivo.

A linha 072, que antes não integrava o Ponto de Integração Hércules Maymone, a partir de agora passa a integrar, facilitando para o usuário que poderá usar a mesma, pagando apenas uma passagem.

As linhas 107 e 113 retornaram a operação anterior, porque a maioria dos usuários optaram por manter a mesma. Devido a isso, a linha 109 também voltou ao itinerário anterior, para esta linha não sobrepor a 107 e a 113.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)