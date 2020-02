Ibovespa tem nova mínima em 2020 e IRB Brasil desaba

O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, marcada pelo tombo da resseguradora IRB Brasil, enquanto Itaú Unibanco avançou antes do balanço previsto para após o pregão. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,05%, a 112.570,30 pontos, no menor nível desde 16 de dezembro. O volume financeiro da sessão somou 29,1 bilhões de reais.

A bolsa brasileira descolou de Wall Street, que encontrou suporte para ganhos em números da economia norte-americana e balanços corporativos, embora desdobramentos em relação ao surto de coronavírus na China tenham ditado volatilidade aos negócios. Em 2020, as saídas de capital externo no segmento Bovespa superam as entradas em 23,4 bilhões de reais, conforme dados até o dia 6 de fevereiro.

O dólar ficou perto da estabilidade ante o real nesta segunda-feira, colado em máximas recordes, num dia sem grandes catalisadores nos mercados financeiros globais e na véspera da divulgação de documento no qual o Banco Central pode dar mais sinalizações sobre o juro básico, variável que tem tido influência sobre a taxa de câmbio.

O dólar à vista fechou a 4,3209 reais na venda, ante taxa de 4,3210 reais na venda, a máxima recorde para um encerramento de sessão. Na B3, o dólar futuro tinha variação positiva de 0,01%, a 4,3265 reais.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Reuters)