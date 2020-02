Coronavírus fará economia global parar pela 1ª vez após 10 anos

A Capital Economics acredita que a propagação do coronavírus custará à economia mundial, mais de US$ 280 bilhões nos primeiros três meses do ano, pondo fim a uma série de 43 trimestres de expansão global. Ou seja, pela primeira vez após 10 anos de crescimento, a economia global vai parar.

Uma grande queda do número de visitas de turistas chineses e interrupções nas cadeias de suprimentos globais de manufatura, afetarão as economias asiáticas emergentes em particular. Na Índia, na Indonésia e nas Filipinas, o impacto deve ser limitado, uma vez que esses países são menos integrados à China.

Já entre as nações ricas, uma das mais atingidas será a Austrália, devido à sua dependência de exportações para a China e dos gastos de turistas chineses no país.

A Capital Economics estima que as consequências na Ásia sejam maiores do que as ocorridas durante a epidemia da SARS em 2003.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Exame)