Bolsonaro oficializa criação do Conselho da Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro assina na tarde de amanhã (11), o decreto que oficializa a criação do Conselho da Amazônia. O ato será em evento marcado para as 17h no Palácio do Planalto e responsável por coordenar o grupo, será o vice-presidente, Hamilton Mourão.

Bolsonaro anunciou a criação do Conselho da Amazônia pelo Twitter no dia 21 de janeiro. O grupo, de acordo com o presidente, seria voltado à preservação e ao desenvolvimento sustentável da floresta. Uma semana depois, no dia 28, Bolsonaro tratou da instalação do conselho em um almoço no Ministério da Defesa. Mourão e o ministro Fernando Azevedo (Defesa) participaram do encontro.

Na quarta-feira (12) Mourão viaja para Manaus (AM) à cerimônia. O vice-presidente visita também o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), na cidade de São Gabriel da Cachoeira. Depois é esperado que Mourão receba o título de “Cidadão Honorário” do município.

“Não vou dar uma data aqui que vá sair [o decreto de criação do grupo], porque queremos que fique bem redondo sem, digamos assim, alguma coisa depois que possa prejudicar nosso trabalho”, disse Mourão na ocasião.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Poder360)