Morte de miliciano ganha destaque no Twitter neste domingo

A morte do ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega, conhecido como “capitão Adriano”, está entre os assuntos mais comentados no Twitter deste domingo (9). Na rede o tema “Adriano da Nóbrega” está como quinto mais comentado no Brasil na rede social.

Nóbrega foi morto em uma troca de tiros com a polícia na manhã deste domingo, em Esplanada, no interior da Bahia. Foragido desde janeiro do ano passado, ele é apontado como chefe do “Escritório do Crime”, milícia suspeita pelo assassinato da vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL) e seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

Na quarta-feira (5) Adriano ligou para o advogado e avisou do medo de que a polícia quisesse matá-lo e não prendê-lo. A ligação do miliciano com o caso Marielle fez subir na rede a suspeita de que a morte foi “queima de arquivo”.

O advogado de Adriano, Paulo Emílio Catta Preta, no entanto, afirma que ele não tem envolvimento com o caso. “Ele nunca foi acusado de participar da morte de Marielle. Ele é acusado de chefiar uma organização da qual alguns integrantes teriam sido incumbidos dessa morte. Nunca houve ligação dele com essa morte. Há diálogos que já foram publicados na imprensa no sentido de que ele nem teria conhecimento desse caso”.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Uol)