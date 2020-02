Estrela do judô Teddy Riner sofre primeira derrota em quase dez anos

Neste domingo (9) o francês, Teddy Riner, viu sua invencibilidade de quase 10 anos chegar ao fim. Ele foi derrotado pelo japonês Kokoro Kageura, de apenas 24 anos, no Grand Slam de Paris.

O grande campeão Riner, não sabia o que era perder há 154 lutas. O judoca bicampeão olímpico e nove vezes campeão mundial estava invicto desde o dia 13 de setembro de 2010, quando outro japonês, Daiki Kamikawa, foi melhor na final do Mundial em Tóquio.

Esta foi mais uma das vezes em que o gigante francês entrava no tatame como favorito nas oitavas de final. A luta com Kageura ficou empatada no tempo normal e foi para o “ponto de ouro”, onde qualquer pontuação significaria vitória. Com um waza-ri, o atleta do Japão conseguiu o inesperado triunfo.

Confira um trecho da luta:

https://twitter.com/Judo/status/1226489097402880000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1226489097402880000&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazetaesportiva.com%2Fmais-esportes%2Flenda-do-judo-teddy-riner-perde-invencibilidade-de-quase-10-anos%2F

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Gazeta Esportiva)