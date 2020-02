Em acidente, cantor sertanejo é resgatado de carro em chamas

Na noite no último sábado (8), em Santa Fé do Sul (SP), um grave acidente deixou o cantor Henrique, da dupla Netto e Henrique, ferido. O jovem teve vários ferimentos e chegou a ser retirado do carro em que dirigia em chamas.

No momento do acidente, o carro que Henrique conduzia bateu na traseira de outro automóvel e pegou fogo. O músico foi resgatado em meio às chamas e encaminhado para o hospital logo em seguida. Ele sofreu traumatismo craniano, traumas na face e múltiplas escoriações. Porém, segundo a assessoria de imprensa da dupla, apesar da gravidade do caso, ele passa bem e ficará em observação.

Netto e Henrique é uma dupla em ascenção e foi contratada recentemente pela Work Show, um dos principais escritórios de sertanejo do Brasil, que tem no cast, grandes nomes do meio musical sertanejo, como Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Dilsinho, Leo Santana e Marília Mendonça.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do R7)