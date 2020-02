Deltan Dallagnol abre ação contra José de Abreu e pede mais de 40 mil reais

O procurador da República, Deltan Dallagnol, entrou com ação indenizatória de danos morais contra o ator Zé de Abreu. Ele alega que o ator constantemente ofende a honra e a dignidade e pede indenização de R$ 41.800. Em dezembro, o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, entrou com mesmo tipo de ação contra o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O advogado de Deltan afirma que o autor do pedido é o coordenador da Lava Jato, “cuja operação é reconhecidamente a maior já existente de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil”. E que isso traz reconhecimento por maioria da população, mas também ataques. “Ao combater o Estado de coisas que imperava no país, o autor também passou a ser atacado por pessoas que de alguma forma se sentiram atingidas pelas iniciativas do MPF, como é o caso, lamentavelmente, do réu Zé de Abreu, que vem se aproveitando de sua notoriedade para constantemente ofender a honra e dignidade do autor” afirmou.

No pedido de indenização, Deltan registra que “defende a validade do debate público, a necessidade de críticas contra quem quer que seja, o direito que todo o cidadão tem de expressar sua opinião”. “Mas não pode mais ficar passivo diante do ataque maciço contra sua honra e dignidade que vem recebendo constantemente” de Zé de Abreu, nome artístico de José Pereira de Abreu Júnior.

Em caso ganho, o dinheiro recebido será destinado à uma instituição de caridade.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do R7)