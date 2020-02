“O homem usou uma metralhadora e disparou contra vítimas inocentes, o que deixou muitos mortos e feridos”, disse um porta-voz da polícia à AFP. Ainda de acordo com agentes locais, ele teria assassinado seu comandante e dois colegas de trabalho, antes de roubar um veículo e começar o ataque a tiros. Por ora, ele mantém reféns em Korat, como a cidade também é conhecida.

A polícia faz buscas dentro do shopping Terminal 21 que foi isolado. Há relatos de que 16 reféns estão sob poder do criminoso. Em suas redes, ele teria compartilhado em tempo real vídeos e fotos durante o tiroteio, comentando em um deles: “Estou cansado de apertar o gatilho”. De acordo com o jornal Bangkok Post, o militar ainda tirou uma selfie com um rifle. “Está na hora de ficar animado”, postou ele.

(Texto: João Fernandes com Terra)