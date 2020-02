‘Superação’ manterá tradição de pódios em Tóquio, diz Emanuel

Medalhista olímpico em 2004, 2008, e 2012, Emanuel Fernando Scheffer Rego, representou o governo federal na solenidade de inauguração da pista de atletismo de Campo Grande, sexta-feira (7). À reportagem, o ídolo do vôlei de praia e atual Secretário de Esporte de Alto Rendimento fala em como é atuar fora das quadras, e confia na tradicional “superação” para o país subir ao pódio nas areias de Tóquio 2020.

“Tecnicamente temos bons talentos, confio no poder de superação de nossos atletas, principalmente em grandes eventos. Pelo histórico do nosso país em mundiais nós podemos chegar bem nesta olimpíada”, falou o paranaense de 46 anos. O Brasil possui 21 pódios em campeonatos mundiais na modalidade, com 15 medalhas no masculino e 16 no feminino. Em 2016, nas Olimpíadas do Rio, os brasileiros conquistaram 19 medalhas na competição, duas no vôlei de praia.

No masculino, o país será representado por Evandro/Bruno Schmidt, e Alison/Álvaro Filho. Já entre as mulheres as vagas ficaram com Ágatha e Duda e Ana Patrícia/Rebecca.

Emanuel falou como é atuar em um setor tão diferente, mesmo que na área esportiva. “Eu continuo apaixonado pelo esporte. Certo que agora estou na Secretaria de Alto Rendimento. Preocupo com os atletas, tenho que ter uma visão mais ampla do esporte com o intuito de otimizar os resultados a fim de gerar benefícios para os atletas tenham condições de serem pessoas melhores”, explica.

O ingresso no esporte foi por meio do vôlei indoor em 1991, contudo, foi na areia que o atleta tornou-se multicampeão na modalidade. O desportista conquistou o Circuito Brasileiro em sete oportunidades; a primeira delas em 1993, dois anos após realizar a transição entre quadra e areia. Decacampeão do Circuito Mundial, ergueu o caneco da competição com cinco parceiros diferentes. Em cinco oportunidades, conquistou o torneio ao lado de Ricardo Santos, dupla mais vitoriosa de Emanuel em sua carreira.

Ao lado do baiano, o paranaense conquistou a Olimpíada de 2004, realizada em Atenas na Grécia. Competição que jogou de maneira consecutiva por quatro vezes. Além de Atenas, Emanuel disputou o campeonato olímpico em Sydney (2000), Pequim (2008) e Londres (2012). Além do ouro, o paranaense subiu ao pódio do torneio outras duas vezes; bronze em 2008 e prata quatro anos mais tarde.

Jogador com mais títulos na história da modalidade (155), Emanuel tornou-se o primeiro jogador do sexo masculino a integrar o hall da fama do vôlei de praia. Em 2016, o curitibano juntou-se a outras as atletas Adriana Behar, Shelda, Jackie Silva e Sandra Pires.

