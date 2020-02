Polícia Rodoviária registra três capotamentos na BR-060

Nas últimas 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal registrou três capotamentos na BR-060, no território de Sidrolândia, a aproximadamente 64 quilômetros de Campo Grande. Os acidentes não tiveram maiores consequências em termos de vítimas, só danos materiais.

Segundo Região News, a primeira ocorrência na sexta-feira (7), por volta das 5 horas da manhã, quando um Fiat Uno capotou numa curva na saída para Nioaque, na região do Polaco, a 20 quilômetros da rotatória.

O motorista Nelson Silva Ribeiro, 51, e a passageira Gracieli da Siva Pinheiro, 44, sofreram apenas escoriações. Os dois foram socorridos por um motorista que estavam no local e transferidos para uma viatura dos bombeiros na metade do caminho até o hospital.

O segundo acidente foi na madrugada deste sábado (8), quando um caminhão dirigido por A.F.C, capotou na BR-060, no trecho urbano da rodovia, perto do Posto Martinelli.

Horas depois, o Celta HTF-9092, de Jardim, quando 5 quilômetros antes de chegar na cidade. A motorista vinha com destino a Campo Grande, em companhia do filho, que estava com tratamento agendado no Hospital do Câncer na Capital.

(Texto: João Fernandes)