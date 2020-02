Netflix revela detalhes da produção da série Resident Evil

Por décadas, os maiores estúdios de Hollywood injetaram milhões em filmes baseados em jogos clássicos, que geralmente não agradam muito. Entretanto, com a Netflix mudou esse cenário provando que séries adaptadas de games famosos pode funcionar muito bem, como foi o caso de Castlevania, que irá lançar sua terceira temporada esse ano, e The Witcher, que mesmo sendo baseada nos livros pode ser contar com um pouco de adaptação dos jogos.

Agora, a empresa está investindo na famosa franquia de jogos Resident Evil, que vem revoltando os fãs em suas produções cinematográficas há anos. A saga de Redfield, Wesker e da Umbrella Corporation está sendo produzida pelo serviço de streaming, que segundo as recentes informações do Redanian Intelligence, terá um total de oito episódios na primeira temporada.

O site também informa que as filmagens devem começar em junho deste ano, com uma possível previsão de estreia para 2021. A trama deverá ser focada em Jade e Billie Wesker, meias-irmãs e filhas de Albert Wesker, um homem cuja presença pairou sobre essa franquia desde o início.

A Netflix ainda não se pronunciou oficialmente sobre o início das gravações, entretanto, boatos afirmam que a empresa planeja “expandir o universo de Resident Evil e aprofundar a mitologia existente”, enquanto a série explora “o funcionamento interno sombrio da Umbrella Corporation e a nova ordem mundial causada pelo surto do T-virus”.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Observatório das Séries)