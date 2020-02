Montar o “look” de carnaval vai custar R$ 100 em média

Jornal O Estado apurou lojistas o preço de acessórios, adereços e fantasias

Para muitos, o ano só começa após o carnaval. Nem tanto pois a um setor que o trabalho começou pesado, que são as lojas de fantasias. Em Campo Grande, o mercado se prepara com o que há de mais inovador, fantasias de brilhos podem levar o custo em mais de R$ 100. Para montar a adereço ideal vale de tudo, comprar acessórios, alugar peças diferenciadas ou até mesmo, comprar a vestimenta do personagem favorito, como da Barbie, Sereia, Coringa e La Casa de Papel.

Proprietária da loja de fantasias Bazar São Gonçalo, Rosane Metelo, localizada na Rua 14 de Julho, conta que a expectativa para este ano é muito positiva. Ela acredita que a baixa procura do ano passado não se repetirá. “No ano passado foi muito difícil para todos nós, não só no carnaval mas também durante o ano porque a gente teve vendas muito baixas. Mas parece que neste ano vai ser melhor, as pessoas já estão comprando as mercadorias já chegaram e apostamos em um bom período, pois o carnaval é sempre de vendas aquecidas. Acreditamos que em média cada folião vai gastar entre R$ 80 até R$ 100 em acessórios”, comentou.

Para aqueles que desejam inovar, o Bazar São Gonçalo oferece desde fantasias infantis com preços entre R$ 69,00 até R$ 230,00 e uma variedade de acessórios, como: pochetes, ombreiras, brincos e diversos adereços. Para aqueles que não querem customizar suas roupas e sim garantir mais comodidade ao comprar ou alugar uma fantasia pronta, a empresária Miracy Pinheiro, dona da tradicional loja Carol Fantasias, localizada na Rua Gáspar de Lemos, bairro Pioneiros, aponta que neste ano, os consumidores estão pesquisando os preços, mesmo assim, revelou que a grande aliada para garantir as vendas está sendo a inovação.

“Por enquanto estão pesquisando os preços. Por isso, apostamos em valores mais atrativos e com peaças inovadoras, o mercado está cheio de novidades. No ano passado tivemos alguns temas que viraram febre entre os clientes, como o Girassol. Mas neste ano ele vai dividir a concorrência com o tema, Sereia e nas fantasias masculinas apostamos nos personagens clássicos, como Super Mário e a famosa La Casa de Papel”, destacou.

Sobre valores, Miracy explica que o aluguel custa em média R$ 80. Mas destaca ainda, a venda de acessórios custando entre R$ 12 até R$ 40 e a venda de fantasias prontas a partir de R$ 40 os vestidos infantis e de adulto a R$ 60. “Na linha infantil temos uma megapromoção por R$ 50 a venda de fantasias prontas, mas para aqueles que buscam fantasias mais completas para a linha adulto disponibilizamos a R$ 80 a locação. Além disso, oferecemos os keps ou chapéus por R$ 30, capas por R$ 40, camisetas por R$ 35 e máscaras a partir de R$10. Temos muitas opções de acordo com o gosto do cliente, pois ele devido ao calor da nossa Capital, muitas vezes optam por customizar fantasias e adequar com uma roupa mais confortável”, finalizou.

O lançamento oficial do Carnaval 2020 em Campo Grande acontecerá no dia 14 de fevereiro, na Praça da República, conhecida como Prada do Rádio Clube. A festa mais popular do país inicia no dia 21, sexta-feira, e vai até o dia 25.

(Texto: Michelly Perez)