Maternidade da Capital recebe R$ 2,4 milhões para melhorias

A Maternidade Cândido Mariano está sendo beneficiada com aporte financeiro de R$2,4 milhões vindo de emendas parlamentares que vão assegurar a ampliação e melhoria dos serviços ofertados, como a realização de 200 cirurgias eletivas.

O ato de formalização do repasse aconteceu na tarde de sexta-feira (7), no auditório da maternidade. O valor de R$2,4 milhões é referente a três emendas parlamentares, sendo uma de R$1,5 milhão do senador Nelsinho Trad, a segunda de R$500 mil da senadora Soraya Thronichke e a terceira de R$400 mil do deputado federal Dr. Luiz Ovando.

O presidente da instituição, Cezar Luiz Galhardo, lembrou que há algum tempo o hospital passava por uma instabilidade financeira que, inclusive, impactava no atendimento da população, sendo o apoio e subsídio do Poder Público extremamente necessário para manutenção dos serviços.

A Maternidade Cândido Mariano é referência nacional em Ginecologia obstetrícia e UTI Neonatal e há 81 anos. Sua meta é o cuidado com excelência, modernização e segurança, além do compromisso com o bem-estar de todos que procuram a instituição. Maternidade Cândido Mariano.

O secretário municipal de Saúde José Mauro Filho destacou o empenho de toda a bancada federal de Mato Grosso do Sul que tem contribuído com aporte financeiro por meio de emendas que estão sendo utilizadas para ampliar os serviços.

A solenidade também contou com a participação do secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, Conselho Municipal de Saúde, representantes dos parlamentares e funcionários e membros da diretoria do hospital.

(Texto: João Fernandes com assessoria)