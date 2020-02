DJ Alok é o primeiro convidado do ‘BBB 20’

Alok será o primeiro convidado especial do Big Brother Brasil 20 e tocará os seus principais hits, como “Hear me Now” e “Ocean”, na festa que acontecerá neste sábado (8) na casa. Ele também conta que irá apresentar “The Book Is On The Table”, música que lançou na sexta-feira (7) nas principais plataformas digitais.

Esta é a segunda participação de Alok no reality – a primeira foi no BBB 18. O DJ se diz fã do programa. “Eu acompanho o BBB desde a primeira edição. Acho muito legal ver como o programa está se reinventando, sempre gerando novos conteúdo. Isso é o que mais chama a minha atenção e faz com que eu continue acompanhando”.

Para Alok esta temporada é uma das melhores do reality. “É muito interessante ver como o programa coloca em discussão e relevância temas sociais e assuntos muito atuais. E também como sabe se reinventar no atual cenário em que as redes sociais estão lado a lado da televisão”, diz. “Eu percebi que a coisa estava ficando séria quando eu deixei de ver o Grammy para assistir ao BBB”, completa.

(Texto: Folhapress)