Podcast Efeito Surpresa! tem bailarino Rian Martin como convidado

O podcast Efeito Surpresa! desta sexta-feira (7), traz o bailarino, Rian Martin, destaque no balé em Campo Grande. Agora em busca por novos horizontes, ele comenta sobre a apresentação que fará no Teatro Municipal de São Paulo e diversos temas do mundo do balé.

Dentre os assuntos comentados pelo bailarino, junto ao jornalista, Richard Lima e o apresentador Filipe Gonçalves, estão temas como preconceito, bullying, superação, mudança e aceitação. O destaque nacional ainda fala sobre oportunidades e dificuldades no meio artístico, inspiração em pessoas que são referência na área e cenário internacional.

Confira abaixo o podcast Efeito Surpresa!:

(Texto: Julisandy Ferreira)