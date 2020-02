Irmãs separadas pela Segunda Guerra Mundial se reencontram após 78 anos

Após se separarem durante a Segunda Guerra Mundial, duas irmãs russas se reencontraram no fim de janeiro, depois de 78 anos. O momento aconteceu com a ajuda de um programa de TV e da polícia russa. As imagens que foram divulgadas nesta sexta-feira (7) pelo Ministério russo do Interior.

Ao se verem, Yulia e Rozalina Kharitonova, de 92 e 94 anos, se uniram com um forte abraço, cercadas de familiares, que não conseguiam conter as lágrimas. “Eu a procurei, sempre a procurei”, repetia Rozalina, dando a mão à irmã.

Quando eram adolescentes elas viviam com os pais, em Stalingrado, onde se deu a grande batalha de mesmo nome, parte da segunda guerra. Durante a evacuação da cidade que estava à mercê dos bombardeios nazistas, as irmãs foram separadas, em 1942.

Nascida em 1928, Yulia Kharitonova foi evacuada com a mãe, e se instalou em Penza. Já Rozalina, nascida em 1926, foi reencontrada 1.000 quilômetros mais ao leste, em Cheliabinsk, nos Urais, com os funcionários da fábrica em que trabalhava.

Rozalina já havia tentado achar sua irmã em um programa da televisão russa especializado em encontrar familiares desaparecidos, porém não teve sucesso. Ao descobrir o testemunho de Rozalina na página do programa, a polícia russa entrou em contato com ambas as irmãs e organizou o reencontro.

“Separadas pela guerra durante sua juventude, não perderam a esperança de voltar a se ver durante 78 longos anos”, afirmou a porta-voz da polícia russa, Irina Volk, em um comunicado. Segundo ela, as duas se reencontraram em janeiro, em Cheliabinsk, depois que a filha de Yulia pediu ajuda às forças de segurança.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da IstoÉ)