Indústria despeja poluente no solo e diretor pode ser preso

Durante fiscalização ambiental no distrito industrial do município de Paranaíba, uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aparecida do Taboado autuou ontem (6) o diretor de uma indústria por poluição.

Em vistoria na área da indústria de fundição de ferros, os Policiais verificaram a poluição do solo por resíduos de uma substância oleoso, produto da área interna da planta industrial, que eram lançados diretamente ao solo.

A empresa não possuía sistema de tratamento para receber os efluentes de graxas e óleos, que lançados ao solo causavam poluição, com riscos de contaminação do lençol freático. As atividades foram interditadas e o diretor da indústria foi notificado a remover todo o material contaminante e a regularizar um sistema adequado de tratamento dos efluentes.

O diretor da indústria responsável pela a atividade, foi autuado administrativamente e multado em R$ 5 mil e foi notificado a realizar as medidas para a recuperação do dano, bem como a descontaminação da área afetada. Os responsáveis também poderão responder por crime ambiental, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Dourados News)