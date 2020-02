Direito do trabalho, com foco na reforma administrativa será tema de audiência

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) vai realizar na próxima terça-feira (11), uma audiência pública para debater sobre “Direito do trabalho, com foco na reforma administrativa”. Com objetivo de diminuir os custos da máquina pública, a proposta de reforma, a ser enviada pelo Executivo, deve reduzir o número de carreiras e as formas de progressão do servidor público.

O presidente da CDH, senador Paulo Paim (PT-RS), que também é autor do requerimento, afirma que os direitos trabalhistas estão ameaçados e podem piorar com a reforma administrativa que está para chegar ao Congresso.

“Acaba com a estabilidade. Avisam que vai haver redução dos salários dos servidores. Sabe-se de uma nova reforma trabalhista sendo engendrada nos palácios, uma nova reforma trabalhista”, alertou Paim.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Senado)