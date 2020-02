Ministro do Desenvolvimento Regional é exonerado e Marinho assume

O presidente Jair Bolsonaro exonerou hoje (6), Gustavo Canuto do cargo de ministro do Desenvolvimento Regional. Em seu lugar foi nomeado Rogério Marinho, que ocupava a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

Ao chegar no Palácio da Alvorada na tarde desta quinta-feira, Bolsonaro disse que Canuto vai assumir a presidência da DataPrev, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência. Ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental, carreira vinculada ao Ministério da Economia, e formado em engenharia da computação. Ele não tem filiação partidária.

O ex-deputado federal Marinho é filiado ao PSDB e foi um dos principais articuladores do governo na aprovação da reforma da Previdência. Ele assume a pasta que comanda os programas de habitação popular, como Minha Casa, Minha e Vida, de infraestrutura urbana e de segurança hídrica do governo federal.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da IstoÉ)