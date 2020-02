Homem é preso na Capital por tráfico de drogas

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) prendeu em flagrante, na tarde da última quarta-feira (5), um homem suspeito de traficar drogas no bairro Vila Nova Capital, em Campo Grande. A prisão ocorreu durante investigação que apontou que o homem, de 26 anos, comercializava maconha no referido bairro.

A investigações começaram após a denúncia anônima de um possível ponto de venda de drogas, onde a polícia apurou que o traficante era conhecido como Jaburu. Aos policiais o suspeito confessou que vendia cada cigarro de maconha pelo valor de R$ 20,00.

Durante as buscas os policiais civis apreenderam um tablete e 13 porções maconha já prontas para venda, além de dois rolos de plástico filme, uma faca com resquício de droga e o valor de R$ 822,50 em dinheiro. No local a polícia localizou 285,90 gramas de maconha. O homem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

(Texto: Julisandy Ferreira com assessoria)