Em menos de 40 dias, MS já registra a décima morte por dengue

Sobe para 10 o número de mortes por dengue no Estado. A vítima mais recente foi a professora Dúnia Safa, de 24 anos, que não resistiu a complicações clínicas e morreu na madrugada de quinta-feira (6), em Corumbá, distante a 420 quilômetros de Campo Grande. Essa já é a segunda morte pela doença registrada na cidade, que declarou no mês de janeiro situação de emergência pela alta incidência de casos confirmados.

De acordo com a nota emitida pela prefeitura de Corumbá, a professora estava internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o dia 13 de janeiro. Mesmo com todo o tratamento, o quadro de saúde da jovem evoluiu para uma infecção e pneumonia com miocardiopatia, que é quando o coração perde a capacidade de bombear sangue para todo o corpo. Dúnia morreu depois de duas paradas cardiorrespiratórias.

De acordo com dados da SES (Secretaria de Estado de Saúde), até a última quarta-feira (5), eram nove os óbitos registrados e mais de 2.040 casos confirmados. As últimas quatro mortes, contando com a jovem, foram confirmadas em pouco espaço de tempo, sendo em Nova Alvorada no dia 23, Caarapó dia 31, São Gabriel do Oeste dia 3 e Corumbá.

A secretaria diz que segue investigando a morte da jovem, mas a causa por dengue já está confirmada. Até o dia 5 de fevereiro, Corumbá notificou 1.449 casos, sendo 112 confirmados por laboratório. Foram duas mortes pela doença confirmados em 29 dias. O primeiro caso, registrado no dia 9 de janeiro.

(Texto: Graziella Almeida/ Publicação no site de Izabela Cavalcanti)