ABC de Natal-RN obtém vaga em MS e perde atacante por lesão

O time do ABC de Natal-RN confirmou o favoritismo e bateu o Aquidauanense por 1 a 0, em Aquidauana – a 125 km de Campo Grande – pela primeira fase da Copa do Brasil. Apesar de embolsar R$ 650 mil da premiação pela classificação, a equipe potiguar voltou a Natal com sério desfalque.

O atacante Wallyson, destaque do alvinegro na temporada, sofreu uma grave lesão no primeiro tempo da partida e teve que deixar o campo de ambulância. De acordo com informações do clube abecedista, o jogador foi encaminhado para um hospital da cidade, e passou por um exame de imagem. O resultado constatou uma fratura na tíbia da perna direita e a necessidade de um procedimento cirúrgico. O atacante foi medicado e liberado para retornar ao hotel. Wallyson e o elenco do ABC retornaram na madrugada desta quinta-feira ao Rio Grande do Norte.

Dentro de campo, o gol do jogo foi de Igor Goularte, no segundo tempo. Na segunda fase da Copa do Brasil, o time do técnico Francisco Diá aguarda o classificado do confronto entre Altos-PI x Vasco, que se enfrentam na semana que vem.

Já o Azulão da Princesa volta a campo domingo, quando enfrenta o Operário, em Campo Grande, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense. O outro representante do Estado na Copa do Brasil, Águia Negra, joga na próxima semana, diante do Sampaio Corrêa-MA, em Rio Brilhante – a 163 km de Campo Grande.

(Texto: Luciano Shakihama/ Publicação no site de Izabela Cavalcanti)