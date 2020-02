Semana musical do Sesc traz samba, flashback e forró

Seguindo com a semana musical, o Sesc Morada dos Baís realiza a partir desta quarta-feira (5) apresentações com diversos repertórios e estilos musicais. As atrações começam às 19h30 e são abertas ao público de forma gratuita.

Iniciando a programação, hoje, o grupo “Pé di forró” se apresenta trazendo os clássicos e as novas composições do ritmo.

Na quinta-feira (6), o grupo “Bixo Solto” anima o público do Sesc com influências musicais de artistas consagrados no meio do samba, como: Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Cartola, Clara Nunes, João Nogueira entre outros. Já na sexta-feira (7), é a vez do retrô e do flashback com a JS Orchestra.

Encerrando a semana, no sábado (8), o “Vokalika”, composto pelos músicos douradenses Kleber, Kleberson e Eliezer Rosa leva ao público clássicos do pop e rock nacional e internacional de um estilo diferente.

“A gente considera tocar no Sesc Morada dos Baís um reconhecimento, porque é uma Casa Cultural e estamos felizes porque chegou a nossa vez”, diz Kleberson.

Serviço

O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Sesc)