Secretário de Saúde de MS discute estratégias sobre coronavírus

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) criou o Centro de Operações de Emergência (COE/MS), cuja primeira reunião aconteceu terça-feira (04), com o objetivo de auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado.

Secretários estaduais de Saúde de todo o país estão reunidos desde a tarde de hoje (05) em Brasília, na Assembleia do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) para discutirem a situação do novo coronavírus e estratégicas de enfrentamento ao vírus. O secretário estadual de Saúde de MS, Geraldo Resende, que é vice-presidente Regional do Conass, participa do encontro.

“Não foram detectados casos suspeitos em nosso estado, porém vamos adotar todas as diretrizes preconizadas pelo Ministério do Trabalho e, nessa reunião do Conass em Brasília, padronizar os procedimentos para que todos os Estados tenham estejam preparados para enfrentar o novo vírus”, salienta Geraldo Resende.

O Ministério da Saúde solicitou a atualização de planos de contingência aos Estados e capitais. Os gestores federais, estaduais e municipais vão discutir os protocolos e medidas de prevenção, de acordo com a realidade de cada local.

Na semana passada, a SES encaminhou nota técnica aos profissionais de saúde dos 79 municípios, orientando sobre as ações a serem adotadas em caso de surgimento de pessoas com os sintomas da doença e de como proceder com a coleta de amostras para exames. A Secretaria recomendou às equipes de vigilância epidemiológica municipais, bem como serviços de saúde, para que estejam alertas aos casos de pessoas com sintomatologia respiratória e que apresentam histórico de viagens para áreas de transmissão local do vírus, que tenha vínculo ou contato próximo com caso suspeito de novo corona vírus nos últimos 14 dias.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Portal MS)