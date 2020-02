Prefeitura inaugura pista de atletismo no Parque Ayrton Senna

A Prefeitura de Campo Grande inaugura na sexta-feira (7), a partir das 9h30, no Parque Ayrton Senna, a Pista Internacional de Atletismo de Campo Grande, que leva o nome do Professor Ervê Demétrio Calháo Silva. Com 8 raias e piso emborrachado, a pista poderá receber competições nacionais e internacionais e iniciará com Festival de Atletismo com os atletas da Capital.

No mesmo dia, será apresentado o calendário esportivo 2020, a inauguração da Academia ao Ar Livre para Pessoas com Deficiência e assinatura de convênios de novos eventos, como as próximas edições da Liga das Nações de Voleibol Masculino.

Com o apoio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), a Prefeitura vai apresentar o calendário com mais de 50 ações, entre eventos, projetos e entregas de equipamentos esportivos revitalizados.

Como destaques, a agenda conta com a reinauguração do Guanandizão e a confirmação da Copa Campo Grande de Futebol Amador. Além dos Jogos Indígenas, Jogos dos Idosos, Corrida do Facho, Jogos do Servidor, Jogos Radicais Urbanos, Jogos Escolares, Jogos Paralímpicos e a 2ª Edição dos Jogos Universitários Inter Atléticas.

Há também novos parceiros em atividades esportivas como a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que junto com a administração, fará o Lançamento do Projeto Observatório de Atividades Físicas e Esportivas do Projeto Movimenta CG.

Já a SESDES (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social) participa com a assinatura do Termo de Cooperação para implantação do Projeto Parque Seguro, entre outros como a Campeonato Internacional de Tênis de Mesa, Lançamento do Edital de Licitação do Projeto Executivo da Piscina Olímpica de Campo Grande no Parque Ayrton Senna.

É esperado também a assinatura do Termo de Cooperação para realização do XI Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores, do II Campeonato Latino Americano de Escalada em Árvores, o Campeonato Centro-Oeste e Sul Americano de Jiu-Jitsu.

(Texto: João Fernandes com assessoria)