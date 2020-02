Polícia apreende carga de cigarros avaliada em R$ 6 milhões

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nos últimos dois dias, cerca de 1,2 milhão de carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliadas em R$ 6 milhões, que estavam sendo transportados em dois caminhões bitrens, na cidade de Guaíra, no Paraná. Os motoristas foram presos e relataram que partiram de Mato Grosso do Sul.

Segundo Dourados News, por volta das 22h de segunda-feira (3), agentes da PRF deram ordem de parada a um caminhão bitrem na BR-163. Durante a vistoria, os policiais encontraram cerca de 600 mil carteiras de cigarros contrabandeados dentro do veículo, que em seguida foi constatado como roubado em 2018.

Dentro da cabine, havia várias placas, que seriam trocadas na viagem que iniciou em Eldorado, conforme informou o caminhoneiro. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a PF (Polícia Federal) em Guaíra para o registro dos crimes de receptação de veículo roubado, contrabando e uso de documento falso.

Já pela manhã de terça-feira (4), na mesma rodovia, os agentes da PRF abordaram um motorista de um caminhão bitrem, de 43 anos, morador de Umuarama (PR). Durante a vistoria, os agentes descobriram mais 600 mil carteiras de cigarros ilegais e várias placas falsas. Aos policiais, o suspeito contou que retirou o caminhão com as chaves no contato em Mundo Novo.

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante pelos crimes de contrabando, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo.

(Texto: João Fernandes)