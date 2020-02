Navio de cruzeiro no Japão confirma 10 casos de coronavírus

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social anunciou hoje quarta- freira (5), os resultados dos testes que confirmaram 10 casos de coronavírus em um navio de um cruzeiro, que esta ao lado da costa da cidade de Yokohama, nas proximidades de Tóquio.

O navio Diamond Princess permanece ancorado na costa de Yokohama desde a noite de segunda-feira (3). Estão a bordo passageiros provenientes de 56 países e regiões. O ministério vem examinando os mais de 3.700 passageiros e tripulantes que estão no navio.

A medida foi tomada depois que um morador de Hong Kong, que havia participado de um cruzeiro no navio, teve a infecção pelo coronavírus confirmada após seu desembarque no território.

O navio havia partido do porto de Yokohama no dia 20 de janeiro, fazendo paradas em diversos portos, incluindo a província de Kagoshima, no sul do Japão, e Hong Kong.

(Texto: Karine Alencar com informações da Agência Brasil)