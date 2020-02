MS aumenta número de atletas em Grand Slam de taekwondo

Delegação com sete atletas sul-mato-grossenses viaja nesta quinta-feira (6) com destino a Vitória (ES). O ginásio Tancredão receberá até domingo (9), o Grand Slam de Taekwondo, que serve de definição para a seleção brasileira juvenil e adulto para esta temporada. Em relação a 2019, no Rio de Janeiro, o Estado terá três competidores a mais no fim de semana. Fábio Costa, treinador e presidente da Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTKDMS), se diz contente com a classificação dos atletas.

“As expectativas são ótimas, assim como nossos resultados nos anos anteriores”. O dirigente afirma que nos últimos quatro anos, Mato Grosso do Sul conquistou 14 medalhas na competição. Para 2020, classificaram-se 11 atletas, porém alguns não seguem para a competição capixaba, segundo a Federação, por motivos particulares. Já Luiz Felipe Aquino e Maria Alice Lopes que estiveram presentes no Grand Slam do ano passado, seguem com a delegação para a competição, que além de Costa, conta também com o treinador Celso Souza.

Os atletas realizaram o último treino em Campo Grande na noite de ontem. Perguntado sobre quais são suas expectativas para a competição, Costa se mostrou bastante otimista “Certeza que vem coisa boa por aí”. Dos sete atletas, cinco são da Capital: Nathan Pereira Ruiz Albano, categoria infantil, (até 36 kg), Luiz Felipe de Almeida Aquino, categoria cadete, (até 45 kg), Kauan Pereira Ruiz Albano, categoria cadete, (até 53 kg), Maria Alice Ferracini Lopes, categoria júnior, (até 59 kg) e Leonardo Martins Hill, categoria adulto, (até 87 kg);

Thays Henrique de Souza, categoria infantil, (até 32 kg), e Rafael Rocha Ferreira dos Santos, categoria cadete, (acima de 65 kg), são de Três Lagoas, município a 325 km de Campo Grande Simultaneamente ao Grand Slam, ocorrem as seletivas abertas da modalidade em três categorias; infantil (atletas entre 09 e 11 anos), cadete (categoria até 14 anos) e master, ambas para o Campeonato Pan-americano da modalidade que acontece em maio em Spokane, nos Estados Unidos.

*Confira também na edição de 6 de fevereiro do Jornal O Estado MS



(Texto: Alison Silva/Publicação de Lyanny Yrigoyen)