Dólar cai com estudos de vacina para coronavírus

Após algumas descobertas de tratamento ou vacina para o coronavírus, o dólar se apresenta em baixa no mercado nesta quarta- feira. A queda ante o real está em linha com o sinal predominante da moeda americana frente outras divisas emergentes no exterior.

A autoridade monetária deve anunciar sua decisão de juros após o fechamento dos negócios e as apostas majoritárias são de novo corte de 0,25 ponto, para 4,15% ao ano.

Na última terça-feira (3), dados fracos de produção industrial brasileira em dezembro e 2019 e de vendas de veículos em janeiro no País, aumentou a discussão sobre uma possível nova redução do juro básico no encontro do Copom em março.

(Texto: Karine Alencar com informações do Época Negócios)