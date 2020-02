Cocaína é encontrada em caminhão dos Correios

Em Corumbá, manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Federal apreendeu 59 kg de cocaína na cabine de um caminhão, que pertence a uma prestadora de serviço dos Correios. O flagrante aconteceu devido uma denúncia, onde a pessoa suspeita teria colocado drogas na cabine do caminhão.

A denúncia foi feita na Delegacia no Município,com informações de que alguém estaria acondicionando os tabletes na cabine de um caminhão de entregas, estacionado em frente a uma agência bancária. A polícia então flagrou o momento em que o indivíduo abriu a porta do veículo e colocou o que seria mais uma caixa.

Logo após ocorreu abordagem por parte da PF e, na cabine do veículo, foram encontradas três caixas de papelão, com pouco mais de 59 kg do entorpecente. O motorista e funcionário da empresa terceirizada foi preso em flagrante, junto com uma segunda pessoa apontada como envolvida no carregamento da droga.

Os presos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá e, após os procedimentos legais, encaminhados ao presídio local, onde permanecerão à disposição da Justiça.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Dourados News)