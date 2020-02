Cine Clubinho de sábado traz “O Galo de São Victor”

Incorporando as crianças às diversas linguagens cinematográficas, as atividades sabatinais do Sesc Cultura trazem na tarde desse dia oito, uma oficina de projeção e uma sessão do tradicional Cine Clubinho com exibição do filme “O Galo de São Victor” (parte da Mostra Nueva Mirada), totalmente gratuitas e com retirada dos ingressos com, pelo menos, uma hora de antecedência.

Começando às 15 horas, na oficina será usada a técnica da projeção para registros de pintura em movimento sobre a parede e que desenvolve com as crianças noções da pintura performática. Para participar, é preciso ter de 04 a 07 anos, estar acompanhado do responsável e levar materiais: 1 caixa de tinta guache e pincéis nº6 e 12, paninho para limpeza.

“As ações do Sesc Cultura são feitas para a família, então é legal sempre que o pai participe. As oficinas de arte são pensadas para essa participação, do pai envolvido, até mesmo ajudando o professor a executar a ação. Pedimos esse material, super acessível, que nesse caso do dia oito é uma caixa de tinta guache, pincéis, além de um paninho para limpeza”, explica o assistente de execução Kaio Ratier.

Segundo informações de Kaio: “cada sábado tem uma oficina de artes visuais, às 15h. Sempre pedimos para chegarem antes para a retirada de ingressos, que tem a limitação do espaço da sala. A oficina em específico, cada sábado é uma diferente. A do sábado passado foi de argila e texturas, dessa semana é de pintura e projeção”.

Para o já tradicional Cine Clubinho, Kaio explica que, sobre a curadoria: “a gente faz uma seleção, entre quatro pessoas relacionadas à linguagem do cinema e, estamos utilizando uma Mostra Nacional chamada ‘Nueva Mirada’, de onde extraímos o filme para exibição desse primeiro sábado de fevereiro. O Cine Clubinho já vem há longo tempo compondo a programação infantil. Então tem a oficina de artes, às vezes uma contação de história ou espetáculo, aí fechamos com um cinema infantil, sempre aos sábados”.

Sobre o reflexo da oficina, não só nos pequenos, como também nos papais, Kaio conta que no dia “vamos desenvolver a ideia do lúdico da tecnologia com a ação da pintura. Será uma pintura performática, onde brincaremos com as crianças, com pituras nas paredes. Claro, utilizaremos o papel, mas projetaremos diferentes pinturas, onde as crianças farão interferências sobre a projeção com a tinta. É uma proposta de arte contemporânea para crianças”.

“Temos o equipamento e, além das projeções com o ambiente mais escuro, projetando as imagens diferenciadas para as crianças entrarem na ação, enquanto isso tudo é musicado”, faz questão de ressaltar Kaio Ratier.

“O galo de São Victor” é a historinha de um galo que acorda todo mundo, mas alguns não gostam, e decidem dar um fim ao pobre galo. Mas quando conseguem, percebem que ele era mais importante do que pensaram e tentam trazê-lo de volta.

