Campo Grande recebe título mundial por arborização urbana

Campo Grande é homenageada e reconhecida como Tree Cities of the World, em tradução Cidades Árvores do Mundo, pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e pela Fundação Arbor Day. Apenas quatro cidades na América do Sul estão entre as primeiras no mundo a serem reconhecidas por seu compromisso com o manejo florestal urbano. No Brasil, as únicas são Campo Grande/MS e São Carlos/SP, além de Barranquilla na Colômbia e Quito no Equador.

Apenas 59 cidades em todo o mundo têm esse reconhecimento, desta forma, Campo Grande, passar a ser reconhecida internacionalmente como uma cidade que promove boas práticas na arborização urbana, que se preocupa com as suas árvores de maneira exemplar, um título de todos os campo-grandenses.

Essa inciativa surgiu durante o Fórum Mundial de Florestas Urbanas de 2018 na Itália, onde líderes mundiais lançaram o Desafio das Cidades Verdes e uma chamada de ação que incluía a adesão ao programa Cidades Árvores do Mundo, que tem como objetivo conectar as cidades ao redor do mundo em uma nova rede dedicada a compartilhar e adotar as abordagens mais bem-sucedidas para o gerenciamento de árvores e florestas comunitárias.

Para que a capital fosse reconhecida, foram apresentadas as boas práticas, legislação específica e ações que foram comprovadas e atestadas, demonstrando que Campo Grande se preocupa com a suas árvores, com o bem-estar da população e também das futuras gerações. Esse título é de grande relevância pois auxiliará na busca por recursos na área, além de motivar a administração e a população a estarem empenhados na manutenção desse título.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, Campo Grande é uma capital diferenciada e especial por incentivar o desenvolvimento urbana aliado à preservação ambiental.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações Prefeitura)