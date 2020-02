Professores aprovados em Concurso Público recebem posse

Os candidatos aprovados no concurso para professor da Educação Básica estão sendo empossados pelo Governo do Estado. As posses começaram na segunda-feira (03) e seguem até sexta-feira (07), no auditório da Secretaria de Estado de Educação (SED), no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Ao todo, estão sendo efetivados 73 profissionais que irão atuar nos municípios de Campo Grande, Amambai, Bodoquena, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Itaporã, Jardim, Juti, Laguna Caarapã, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)