Parcela mínima do seguro-desemprego sofre reajuste em fevereiro

O piso foi reajustado devido à mudança no valor do salário mínimo

Com o aumento do salário mínimo, válido desde o início deste mês, o piso do seguro-desemprego foi reajustado para R$ 1.045 a partir de 11 de fevereiro.

Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, no pagamento das parcelas do benefício programadas até o dia 10 de fevereiro, o valor será de R$ 1.039, porque é considerado o salário mínimo vigente no mês de pagamento para recebimentos após o dia 10 e o vigente no mês anterior para pagamentos até o dia 10.

O salário mínimo foi reajustado para não ficar abaixo da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que fechou 2019 em 4,48%. O valor máximo das parcelas do seguro-desemprego segue em R$ 1.813,03 – pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.666,29.

Pago a trabalhadores formais dispensados sem justa causa, o seguro-desemprego dá direito de três a cinco parcelas mensais, conforme o tempo trabalhado. Ao trabalhador que ficou entre de seis a 11 meses no último emprego é pago três prestações. Quem trabalhou de 12 a 23 meses tem direito a quatro prestações. Apenas quem trabalhou no mínimo 24 meses recebe as cinco parcelas.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com InfoMoney)