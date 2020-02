Ibovespa sobe 0,8% e retoma os 115 mil pontos

O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira (4) diante da recuperação dos mercados da China. Hoje, a bolsa de Xangai encerrou o pregão estável, com alívio após o “sell-off” na véspera, quando os índices acionários chineses caíram mais de 7% na volta de um recesso que durou uma semana por causa da nova doença.

O governo chinês fez uma nova injeção de liquidez no sistema financeiro nesta terça, desta vez de US$ 71,2 bilhões, isso animou os mercados, que acreditam na potência fiscal e monetária da segunda maior economia do mundo para mitigar os efeitos do coronavírus.

Contudo, o cenário sobre o vírus seguiu no radar: a China informa que o vírus já infectou mais de 20 mil pessoas e causou mais de 400 mortes. Depois das Filipinas foi a vez de Hong Kong registrar a primeira morte de uma vítima do coronavírus fora da China continental.

O Ibovespa subiu 0,81% a 115.556 pontos com volume financeiro negociado de R$ 23,026 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial teve alta de 0,22% a R$ 4,2576 na compra e a R$ 4,2583 na venda. O dólar futuro para março avança 0,12% a R$ 4,258.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Infomoney)