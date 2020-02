Dupla Comerário joga nesta quarta no Sul-Mato-Grossense

Quatro jogos movimentam a segunda rodada do Campeonato Sul Mato-Grossense nesta quarta-feira (5). Em Chapadão do Sul, o Operário enfrenta a equipe local às 15h no estádio da Serc. Para Estevão Petrallás, presidente do Galo, as principais dificuldades estão fora de campo.

“Sem dúvida alguma vai ser um jogo difícil, a temperatura e a distância são fatores que atrapalham”. Cerca de 335 km separam as cidades. Petrallás complementa que a equipe de Chapadão do Sul é gabaritada e que possui um bom trabalho. “Vai ganhar quem estiver mais presente dentro do gramado”.

Em Campo Grande, o Comercial enfrenta a equipe do Maracaju às 20h15 no estádio Morenão. À reportagem, Robson Matos, treinador da equipe colorada, falou um pouco sobre sua equipe e das possíveis dificuldades que deve encontrar no confronto. “Vamos lutar para ganhar o jogo. Temos uma equipe de garotos, mas vamos em busca da vitória”.

Robson ainda conta que alguns jogadores não apresentam totais condições de jogo. Além destes fatores o treinador se mostrou preocupado em relação ao atacante Neném, que sentiu um leve desconforto muscular e permanece como dúvida para a partida.

Já a equipe do Nova Andradina recebe o Corumbaense às 15h no estádio Andradão. No mesmo horário o Costa Rica viaja até Ponta Porã para confronto diante da recém-promovido à elite Pontaporanense no estádio Aral Moreira.

O Águia Negra lidera a competição com duas vitórias em dois jogos. Operário, Aquidauanense, Costa Rica e Maracaju somam três pontos. Comercial, Corumbaense, Serc, Nova Andradina e Pontaporanense ainda não pontuaram.

(Texto: Alison Silva/Publicação no site de Julisandy Ferreira)